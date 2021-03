Entra in un supermercato con un fucile d'assalto, strage in Colorado: sono dieci i morti (Di martedì 23 marzo 2021) strage in un supermercato nel Colorado. Un uomo ha fatto il suo ingresso con un fucile d'assalto Ar-15, dieci persone del King Soopers di Table Mesa Drive, una zona residenziale nell'area a sud della città. Fra i morti anche un poliziotto intervenuto per primo. Il killer, la cui identità risulta ancora ignota così come le sue motivazioni, è stato ferito e arrestato. Al momento dell'attacco, alle ore 14.30 locali, il negozio era affollato. Alcune persone sono comunque riuscite a fuggire. Uno di questi, Dean Schiller. è riuscito addirittura a girare un filmato in diretta dell'accaduto. "Non ha detto una parola: è Entrato e ha sparato", racconta secondo Repubblica chi era presente. "Ho rischiato di morire per una soda e un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)in unnel. Un uomo ha fatto il suo ingresso con und'Ar-15,persone del King Soopers di Table Mesa Drive, una zona residenziale nell'area a sud della città. Fra ianche un poliziotto intervenuto per primo. Il killer, la cui identità risulta ancora ignota così come le sue motivazioni, è stato ferito e arrestato. Al momento dell'attacco, alle ore 14.30 locali, il negozio era affollato. Alcune personecomunque riuscite a fuggire. Uno di questi, Dean Schiller. è riuscito addirittura a girare un filmato in diretta dell'accaduto. "Non ha detto una parola: èto e ha sparato", racconta secondo Repubblica chi era presente. "Ho rischiato di morire per una soda e un ...

