Eintracht Francoforte, la stoccata di Andrè Silva: “Al Milan ero solo, non è stato facile. Ora sono tranquillo” (Di martedì 23 marzo 2021) La stoccata di André Silva.Nel corso di un'intervista rilasciata a "Trasfermarkt", l'attaccante ex Milan e della Nazionale portoghese, Andrè Silva, non dimentica il complicato periodo passato in rossonero, a cavallo della stagione 2017-2018 e nella prima metà della stagione 2019-2020, con sole 25 presenze totali e appena 2 reti messe a segno. Nel mezzo il prestito i Liga, con la maglia del Siviglia, con 27 presenze e 9 gol all'attivo. L’attuale centravanti dell’Eintracht Francoforte, forte anche della serenità acquisita nel corso della sua maturazione sportiva e umana, ha parlato non senza evitare un frecciatina al club di Via Aldo Rossi 8.Siviglia, Andrè Silva dimentica il Milan: “Futuro? Voglio essere felice, in ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 marzo 2021) Ladi André.Nel corso di un'intervista rilasciata a "Trasfermarkt", l'attaccante exe della Nazionale portoghese,, non dimentica il complicato periodo passato in rossonero, a cavallo della stagione 2017-2018 e nella prima metà della stagione 2019-2020, con sole 25 presenze totali e appena 2 reti messe a segno. Nel mezzo il prestito i Liga, con la maglia del Siviglia, con 27 presenze e 9 gol all'attivo. L’attuale centravanti dell’, forte anche della serenità acquisita nel corso della sua maturazione sportiva e umana, ha parlato non senza evitare un frecciatina al club di Via Aldo Rossi 8.Siviglia,dimentica il: “Futuro? Voglio essere felice, in ...

