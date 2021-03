“Doveva andare così”. Fabrizio Corona, le brutte notizie per l’ex re dei paparazzi arrivano a notte fonda. La rabbia dei fan (Di martedì 23 marzo 2021) Alla fine Fabrizio Corona è stato portato nel carcere di Monza. Alla fine è stato fatto uscire dall’ospedale dopo essere stato ricoverato per una decina di giorni nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano. A renderlo noto è l’Ansa. l’ex agente fotografico si è provocato dei tagli ai polsi quando ha saputo che i giudici della Sorveglianza di Milano hanno revocato il differimento pena in detenzione domiciliare che gli era stato concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica. Un risvolto dovuto in parte anche alle varie apparizioni televisive e social che hanno scatenato più di una polemica. Fabrizio Corona, a cui è stato revocato il differimento pena per una serie di violazioni delle prescrizioni, ha portato avanti uno sciopero della fame in ospedale per protestare contro la decisione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Alla fineè stato portato nel carcere di Monza. Alla fine è stato fatto uscire dall’ospedale dopo essere stato ricoverato per una decina di giorni nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano. A renderlo noto è l’Ansa.agente fotografico si è provocato dei tagli ai polsi quando ha saputo che i giudici della Sorveglianza di Milano hanno revocato il differimento pena in detenzione domiciliare che gli era stato concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica. Un risvolto dovuto in parte anche alle varie apparizioni televisive e social che hanno scatenato più di una polemica., a cui è stato revocato il differimento pena per una serie di violazioni delle prescrizioni, ha portato avanti uno sciopero della fame in ospedale per protestare contro la decisione ...

