“Dove ca*** voglio!”. Vittorio Sgarbi, furia in tv: “Sono tutte ca***!”. Il gelo della conduttrice (Di martedì 23 marzo 2021) Vittorio Sgarbi, che in questi giorni ha fatto sapere di essere malato di cancro ai testicoli, si è scagliato contro i lockdown, contro il coprifuoco, contro l’utilizzo delle mascherine. Sgarbi si è scatenato a Stasera Italia Weekend, su Rete 4 nella puntata di domenica 21 marzo. Il noto critico d’arte si è scagliato contro quello che Nicola Porro definisce il “pandemicamente corretto” sindaco di Pesaro, il piddino Matteo Ricci. “Bisogna proteggere gli anziani, è ridicolo portare la mascherina all’aperto da soli… E lo dicono i medici del Sant’Orsola di Bologna”. E ancora: “Si tratta di una campagna grottesca e intollerabile, è folle”, attacca Sgarbi. “Il coprifuoco è un delitto io vado Dove ca*** voglio. Non si può limitare la libertà, caro Ricci. Abbiamo messo nella testa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021), che in questi giorni ha fatto sapere di essere malato di cancro ai testicoli, si è scagliato contro i lockdown, contro il coprifuoco, contro l’utilizzo delle mascherine.si è scatenato a Stasera Italia Weekend, su Rete 4 nella puntata di domenica 21 marzo. Il noto critico d’arte si è scagliato contro quello che Nicola Porro definisce il “pandemicamente corretto” sindaco di Pesaro, il piddino Matteo Ricci. “Bisogna proteggere gli anziani, è ridicolo portare la mascherina all’aperto da soli… E lo dicono i medici del Sant’Orsola di Bologna”. E ancora: “Si tratta di una campagna grottesca e intollerabile, è folle”, attacca. “Il coprifuoco è un delitto io vadovoglio. Non si può limitare la libertà, caro Ricci. Abbiamo messo nella testa ...

