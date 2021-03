Covid, Sileri: “Numero delle vittime salirà, effetto vaccini tra un mese” (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – “Il numero di morti in Italia causati dal Covid-19 ha superato le centomila unità e continuerà a salire. La vaccinazione sta andando avanti ma vedremo i primi risultati tra un mese, un mese e mezzo a partire da oggi. Intanto ci avviciniamo drammaticamente alle 130.000 vittime civili registrate al termine della seconda guerra mondiale. In poco più di 1 anno avremo un numero di morti che invece i nostri genitori e i nostri nonni hanno pianto in un periodo più lungo”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute, durante la conferenza stampa “Giovani si diventa! Il diritto a una longevità di qualità”, organizzata al Senato presso la Sala Caduti di Nassirya. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – “Il numero di morti in Italia causati dal Covid-19 ha superato le centomila unità e continuerà a salire. La vaccinazione sta andando avanti ma vedremo i primi risultati tra un mese, un mese e mezzo a partire da oggi. Intanto ci avviciniamo drammaticamente alle 130.000 vittime civili registrate al termine della seconda guerra mondiale. In poco più di 1 anno avremo un numero di morti che invece i nostri genitori e i nostri nonni hanno pianto in un periodo più lungo”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute, durante la conferenza stampa “Giovani si diventa! Il diritto a una longevità di qualità”, organizzata al Senato presso la Sala Caduti di Nassirya.

