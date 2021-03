Covid: M5S, 'su Aria operazione di facciata, non cambierà nulla' (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "In qualsiasi organizzazione amministrativa o imprenditoriale le responsabilità non possono essere scaricate sulle spalle di chi esegue. È chi prende le decisioni a doverne rispondere. Per questo motivo chiediamo sia l'assessore al Bilancio, il leghista Davide Caparini, colui che ha voluto, difeso e gestito il “carrozzone” Aria a trarre le dovute conseguenze dal fallimento della propria creatura. Finché non saranno i responsabili a rispondere gli errori saranno ripetuti. Esattamente come avviene da un anno a questa parte". Così Massimo De Rosa, capogruppo del M5S in Consiglio Regionale, a che chiedere siano i responsabili politici del disastro-Lombardia a rispondere dei propri errori. "Anche noi, come Fontana e Salvini, vorremo illuderci possa bastare l'operazione di marketing politico andata in scena ieri, per risolvere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "In qualsiasi organizzazione amministrativa o imprenditoriale le responsabilità non possono essere scaricate sulle spalle di chi esegue. È chi prende le decisioni a doverne rispondere. Per questo motivo chiediamo sia l'assessore al Bilancio, il leghista Davide Caparini, colui che ha voluto, difeso e gestito il “carrozzone”a trarre le dovute conseguenze dal fallimento della propria creatura. Finché non saranno i responsabili a rispondere gli errori saranno ripetuti. Esattamente come avviene da un anno a questa parte". Così Massimo De Rosa, capogruppo del M5S in Consiglio Regionale, a che chiedere siano i responsabili politici del disastro-Lombardia a rispondere dei propri errori. "Anche noi, come Fontana e Salvini, vorremo illuderci possa bastare l'di marketing politico andata in scena ieri, per risolvere ...

