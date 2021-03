Covid, la Gran Bretagna vieta i viaggi all’estero. Chi viola la legge rischia una multa da 5.000 sterline (Di martedì 23 marzo 2021) La Gran Bretagna teme l’arrivo della terza ondata e vieta i viaggi all’estero. Chi trasgredisce rischia una sanzione da 5.000 sterline. La Gran Bretagna intravede la luce in fondo al tunnel in questa estenuante lotta contro il Covid e prova a blindarsi e vieta i viaggi all’estero: dalla giornata di lunedì 29 marzo andare all’estero sarà illegale. Saranno consentiti solo i viaggi per motivi di necessità e chi viola le regole rischia una multa da 5.000 sterline. Covid, la Gran Bretagna vieta i ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) Lateme l’arrivo della terza ondata e. Chi trasgredisceuna sanzione da 5.000. Laintravede la luce in fondo al tunnel in questa estenuante lotta contro ile prova a blindarsi e: dalla giornata di lunedì 29 marzo andaresarà illegale. Saranno consentiti solo iper motivi di necessità e chile regoleunada 5.000, lai ...

