Covid Campania, la curva dei contagi scende (10,29%): superati i 5mila morti (Di martedì 23 marzo 2021) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:1.862 positivi (1.319 asintomatici e 543 sintomatici) su 18.081 tamponi; il rapporto positivi/tamponi è...

