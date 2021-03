Cia Due Mari scrive al presidente della Provincia sulla provinciale 13 per intervenire sulle criticità (Di martedì 23 marzo 2021) Castellaneta. In circa 20 chilometri, sono ben sei i punti in cui la strada Provinciale 13 Castellaneta-Castellaneta Marina presenta serie criticità che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e autotrasportatori; ed è per questo motivo che CIA Agricoltori Italiani Puglia Area Due Mari (Taranto-Brindisi) ha scritto al presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti, sollecitando interventi che ripristinino condizioni ottimali di percorribilità di un’arteria viaria fondamentale. «Il territorio di Castellaneta (Ta) ha una superficie complessiva di ventiquattromila ettari, in larga parte utilizzata da una agricoltura evoluta che ottiene produzioni di eccellenza, che hanno necessità di essere collocate sui mercati nazionali ed esteri», spiegano in una ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 23 marzo 2021) Castellaneta. In circa 20 chilometri, sono ben sei i punti in cui la stradale 13 Castellaneta-Castellanetana presenta serieche mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e autotrasportatori; ed è per questo motivo che CIA Agricoltori Italiani Puglia Area Due(Taranto-Brindisi) ha scritto aldi Taranto Giovanni Gugliotti, sollecitando interventi che ripristinino condizioni ottimali di percorribilità di un’arteria viaria fondamentale. «Il territorio di Castellaneta (Ta) ha una superficie complessiva di ventiquattromila ettari, in larga parte utilizzata da una agricoltura evoluta che ottiene produzioni di eccellenza, che hanno necessità di essere collocate sui mercati nazionali ed esteri», spiegano in una ...

Advertising

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Castellaneta - CIA-Agricoltori Italiani Puglia: 'Strada provinciale 13, intervenire sulle c… - vitorubinocia : Cia D... - Chiara10807104 : #gregorelli Il signorino Akash e noto per che cosa? Per due foto di moda ????pagliaccio ma chi sei? Zorzi a fatto pi… - Vamonluvi : Ho ascoltato mezza storia di Akash. La domanda è una: ma se hai fatto tutte ste campagne Vogue, sei così famoso e c… - MONICA_ARIOLI : Cia' ma lo prendono per il c..il nozzy o cosa sti due .ridono mah #viteallimite -