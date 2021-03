Calcio | Theo Hernandez | ‘voglio restare a lungo al Milan’

(Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. – (Adnkronos) – “Al Milan sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia i compagni, che i tifosi e tutto il club mi hanno accolto alla grande. Quando è così, quando in una squadra stai così bene, semplicemente non vuoi andartene. Voglioancora a. Lasciare Madrid è stata la cosa migliore per me. I miei sogni futuri? Essere il migliore al mondo nella mia posizione e trionfare nel Milan. è un posto che mi ha reso molto felice”. Lo dice l’esterno sinistro del Milannel corso di un’intervista ad ‘As’, dove racconta l’incontro con Paolo Maldini nell’estate del 2019 che lo convinse a sposare la causa rossonera. “Mi ha chiamato perché voleva vedermi, mi ha sorpreso, è stata una riunione molto bella -ricorsa il 23enne francese-. Mi ha detto che potevo diventare un ...

'Ibra ogni tanto mi sgrida, pretende il massimo da me' leggi anche Gran Galà del: la top 11 e tutti i premiatiparla poi così di Zlatan Ibrahimovic: 'Da quando è arrivato ci ha dato un ...Il terzino si confessa ad As e parla di tutto, con focus speciale su Ibrahimovic Allo scudettoci crede ancora Infine una bacchettata alla sua ex squadraMilano, 23 mar. - (Adnkronos) - "Al Milan sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia i compagni, che i tifosi e tutto il club mi hanno accolto alla grande. Quando è così, quando in ..."Al Milan sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia i compagni che i tifosi e tutto il club mi hanno accolto alla grande. Quando ...