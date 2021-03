Benevento, Vigorito: «Che orgoglio battere la Juventus a Torino» (Di martedì 23 marzo 2021) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla della vittoria ottenuta allo Stadium contro la Juve. Le sue parole Sulle pagine di Tuttosport, Oreste Vigorito ha parlato della vittoria ottenuta allo Stadium contro la Juve. Le parole del presidente del Benevento. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 «Erano otto anni che la Juve non perdeva in casa contro una neopromossa e questo è il primo motivo di orgogliosa soddisfazione. Non ha idea di quanto ci abbiano fatto tanto piacere i sorrisi che ci hanno accolto al rientro a Torino: è uno dei motivi per cui facciamo calcio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Oreste, presidente del, parla della vittoria ottenuta allo Stadium contro la Juve. Le sue parole Sulle pagine di Tuttosport, Oresteha parlato della vittoria ottenuta allo Stadium contro la Juve. Le parole del presidente del. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 «Erano otto anni che la Juve non perdeva in casa contro una neopromossa e questo è il primo motivo disa soddisfazione. Non ha idea di quanto ci abbiano fatto tanto piacere i sorrisi che ci hanno accolto al rientro a: è uno dei motivi per cui facciamo calcio». Leggi su Calcionews24.com

