Apple: continua il primato come principale cliente di TSMC

La Apple si riconferma ancora una volta la principale cliente di TSMC: un chip su quattro è suo. AMD, dal canto suo, scala la classifica come ormai sappiamo bene stiamo attraversando un periodo piuttosto difficile che ha avuto ripercussioni importanti anche nel mondo informatico. La capacità produttiva dei chip utilizzati nei più svariati prodotti ha dunque riscosso particolare attenzione nei lettori di tutto il mondo. Le aziende produttrici sono in costante lotta nell'equilibrare al meglio la produzione e l'innovazione. Se da un lato la grandissima richiesta impone alle aziende di produrre senza sosta, dall'altro vi è l'innovazione. Tramite l'innovazione, saremo in grado di accedere a chip più piccoli, più potenti e soprattutto più economici. Clienti della TSMC Un'interessantissima ...

Apple: continua il primato come principale cliente di TSMC La Apple si riconferma ancora una volta la principale cliente di TSMC: un chip su quattro è suo. AMD, dal canto suo, scala la classifica.

