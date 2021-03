Anticipazioni DayDreamer | Puntate dal 29 marzo al 2 aprile 2021 | Can e Sanem Tornano Insieme!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 23 marzo 2021), tramadal 29al 2: la verità su Yigit emerge una volta per tutte e Can ea dichiararsi tutto il loro amore. Divit fa quindi una proposta importante alla Aydin…emoziona il pubblico tutti i giorni e la settimana dal 29al 2porterà ad una vera e propria svolta in positivo. Can einfatti si renderanno conto di amarsi ancora e torneranno insieme, ma le sorprese non finiranno qui. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimastiruba il foulard di Can per vendicarsi ...