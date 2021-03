Amici di Maria De Filippi 20, ex concorrente riceve insulti razzisti e risponde sui social (Di martedì 23 marzo 2021) Per Esa Abrate, ex cantante di Amici di Maria De Filippi, dopo l’eliminazione dal talent show nel corso della prima puntata del serale, il ritorno alla vita quotidiana all’esterno non è stato esente da esperienze poco piacevoli. Riappropriatosi dei suoi social, Esa ha potuto constatare che, tra le numerose manifestazioni d’affetto espressegli su Instagram, qualcuno gli ha mandato degli insulti a sfondo razzista a cui l’ex cantante di Amici ha voluto rispondere. Ecco le sue parole: “Dunque, ieri sera me ne sono uscito dicendo che oggi avrei parlato di una cosa importante, quindi voglio rubare due o tre storie per parlare di questa cosa. Allora, io ricevo molti commenti e non sempre riesco a leggerli tutti. Non mi ero accorto di questo commento che è un po’ ... Leggi su trendit (Di martedì 23 marzo 2021) Per Esa Abrate, ex cantante didiDe, dopo l’eliminazione dal talent show nel corso della prima puntata del serale, il ritorno alla vita quotidiana all’esterno non è stato esente da esperienze poco piacevoli. Riappropriatosi dei suoi, Esa ha potuto constatare che, tra le numerose manifestazioni d’affetto espressegli su Instagram, qualcuno gli ha mandato deglia sfondo razzista a cui l’ex cantante diha volutore. Ecco le sue parole: “Dunque, ieri sera me ne sono uscito dicendo che oggi avrei parlato di una cosa importante, quindi voglio rubare due o tre storie per parlare di questa cosa. Allora, io ricevo molti commenti e non sempre riesco a leggerli tutti. Non mi ero accorto di questo commento che è un po’ ...

