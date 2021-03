Altro che Meghan Markle e Kate Middleton | avete mai visto le nipoti reali? Roba da far girare la testa | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) La bellezza caratterizza la Casa Reale. Sono tre le giovani modelle arruolate per la moda made in Italy e provenienti da niente di meno della famiglia reale inglese. Si tratta di Lady Amelia ed Eliza Spencer e Lady Amelia Windsor. Nello specifico le prime due sono gemelle e figlie del fratello di Lady Diana, Charles Spencer e della modella Victoria Aitken. Entrambe cresciute tra la Gran Bretagna e il Sud Africa. Eliza - spiega Il Giorno - studia per diventare interior designer mentre Amelia lavora come organizzatrice di eventi. Sono state loro ad aver indossato gli abiti Philosophy di Lorenzo Serafini per una campagna comunicazione del marchio. Lady Amelia Windsor, invece, è la nipote del cugino di Elisabetta II, George Windsor. La ragazza si trova addirittura al trentanovesimo posto nella linea di successione al trono d'Inghilterra. Lady Amelia Windsor si dice appassionata di ...