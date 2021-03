A Codogno convocati 100 anziani per il vaccino anti - Covid, ma c'è un errore: l'hub è chiuso (Di martedì 23 marzo 2021) commenta Caos a Codogno , comune nel Lodigiano simbolo della pandemia, dove a causa di un errore circa cento anziani over 80 sono stati convocati per la prima dose di vaccino al Palazzetto dello sport. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) commenta Caos a, comune nel Lodigiano simbolo della pandemia, dove a causa di uncirca centoover 80 sono statiper la prima dose dial Palazzetto dello sport.

