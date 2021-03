wLOG online con il videoclip di “Ossido”

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 22 marzo 2021) Èsu YouTube ildi “, prodotto da RHK Studio: il nuovo singolo ha preceduto l’ultimo lavoro dell’artista milaneseil, prodotto da RHK Studio, di “” (ascolta qui – distribuzione Artist First), singolo che ha preceduto l’ultimo brano di(dal titolo “20 Punti” attualmente in rotazione radiofonica): “il video, in coerenza con il brano, mostra una… L'articolo Corriere Nazionale.