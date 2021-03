Walter Zenga, il lungo sfogo social raccoglie consensi: “sei un signore” (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Walter Zenga dopo lo scontro a distanza con Cecchi Paone di ieri sera, si sfoga sui social e i suoi fan lo appoggiano. Ieri sera l’ex portiere, oggi allenatore che vive a Dubai ha avuto un grande scontro a distanza con Alessandro Cecchi Paone, entrambi infatti sono stati ospiti di Live-non è la D’Urso per Leggi su youmovies (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dopo lo scontro a distanza con Cecchi Paone di ieri sera, si sfoga suie i suoi fan lo appoggiano. Ieri sera l’ex portiere, oggi allenatore che vive a Dubai ha avuto un grande scontro a distanza con Alessandro Cecchi Paone, entrambi infatti sono stati ospiti di Live-non è la D’Urso per

Advertising

licia__ : RT @MMmarco0: In televisione chiedono pareri sul vaccino Astrazeneca a Walter Zenga ed Albano Carrisi. Non siamo un paese normale. Certa t… - Ely47074722 : RT @MMmarco0: In televisione chiedono pareri sul vaccino Astrazeneca a Walter Zenga ed Albano Carrisi. Non siamo un paese normale. Certa t… - Majden3 : RT @MMmarco0: In televisione chiedono pareri sul vaccino Astrazeneca a Walter Zenga ed Albano Carrisi. Non siamo un paese normale. Certa t… - sportli26181512 : Zenga sul Milan: 'Percorso straordinario, i giovani sono cresciuti con Ibra e Pioli': Walter Zenga, intervistato da… - CarolRognoni : RT @MMmarco0: In televisione chiedono pareri sul vaccino Astrazeneca a Walter Zenga ed Albano Carrisi. Non siamo un paese normale. Certa t… -