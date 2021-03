Vaccini, il "caso Scanzi" finisce in procura: aperto un fascicolo ad Arezzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Federico Giuliani Il fascicolo aperto è "a modello 45", ovvero senza indagati e senza ravvisare reati specifici e non sarebbe ancora stato affidato ad un pubblico ministero per avviare le indagini La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla vicenda della vaccinazione di Andrea Scanzi. Il giornalista quarantenne era finito nell'occhio del ciclone per aver ricevuto, venerdì scorso, la sua dose poiché inserito nelle liste di riserva della Regione Toscana nei panni di caregiver dei suoi genitori. Il fascicolo "a modello 45" Secondo quanto riportato dall'AdnKronos, il fascicolo aperto è "a modello 45", ovvero senza indagati e senza ravvisare reati specifici. Al suo interno, per adesso, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Federico Giuliani Ilè "a modello 45", ovvero senza indagati e senza ravvisare reati specifici e non sarebbe ancora stato affidato ad un pubblico ministero per avviare le indagini Ladihaunconoscitivo sulla vicenda della vaccinazione di Andrea. Il giornalista quarantenne era finito nell'occhio del ciclone per aver ricevuto, venerdì scorso, la sua dose poiché inserito nelle liste di riserva della Regione Toscana nei panni di caregiver dei suoi genitori. Il"a modello 45" Secondo quanto riportato dall'AdnKronos, ilè "a modello 45", ovvero senza indagati e senza ravvisare reati specifici. Al suo interno, per adesso, ...

