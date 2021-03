Vaccini Covid, riunione con Draghi. Arriva la svolta: il numero è enorme (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo i ritardi biblici accumulati in questi mesi, già da domani potrebbe Arrivare la svolta nel piano Vaccini Covid. A comunicarlo è il Commissario Figliuolo. Arriverà già da domani la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo i ritardi biblici accumulati in questi mesi, già da domani potrebbere lanel piano. A comunicarlo è il Commissario Figliuolo. Arriverà già da domani la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - fattoquotidiano : Vaccini covid, Sileri: “È grave quanto sta accadendo in Lombardia. Serve un’unica piattaforma nazionale in tempi ra… - giulio_galli : RT @leggoit: Vaccini al contagocce per gli over 80: «Solo il 14,7% ha ricevuto le due dosi». Gimbe: «Il 42,9% attende la seconda dose» http… - davidedm_91 : RT @emilianobos: I #vaccini #COVID di #Biden? Non arrivano in tutta l’#America allo stesso modo O almeno non qui, nella #Virginia rurale… -