Un film di Sherlock? Martin Freeman appoggia Benedict Cumberbatch: “Meglio una tantum” (Di lunedì 22 marzo 2021) Meglio un film di Sherlock anziché una quinta stagione? Martin Freeman è d’accordo con Benedict Cumberbatch. Poco tempo fa, l’attore di Doctor Strange aveva dichiarato di essere molto più propenso a realizzare un lungometraggio per continuare le avventure del detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Non è un mistero che le due star siano molto impegnate sia sul fronte televisivo che su quello cinematografico. Cumberbatch è infatti occupato sul set del sequel di Doctor Strange e prossimamente sarà il protagonista del remake del film di Hitchcock, Il club dei 39. Anche per Freeman la questione Sherlock è complicata. Tuttavia, non esclude la possibilità di realizzare un film, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)undianziché una quinta stagione?è d’accordo con. Poco tempo fa, l’attore di Doctor Strange aveva dichiarato di essere molto più propenso a realizzare un lungometraggio per continuare le avventure del detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Non è un mistero che le due star siano molto impegnate sia sul fronte televisivo che su quello cinematografico.è infatti occupato sul set del sequel di Doctor Strange e prossimamente sarà il protagonista del remake deldi Hitchcock, Il club dei 39. Anche perla questioneè complicata. Tuttavia, non esclude la possibilità di realizzare un, ...

