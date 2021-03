Serie B, Var presente dal 2021/2021: Rocchi si occupa della formazione degli arbitri (Di lunedì 22 marzo 2021) Gianluca Rocchi, all’interno del Consiglio direttivo della Lega Serie B, ha illustrato il calendario per formazione arbitrale per l’introduzione definitiva del Var in B dalla prossima stagione. La tecnologia sarà utilizzata nei prossimi playoff/playout prima di essere applicata per tutta la stagione 2021/2022. Gli arbitri di Serie B termineranno il training in un raduno con alcune amichevoli test. A Sportilia infine, nel tradizionale ritiro estivo dell’Aia, saranno formati gli arbitri promossi dalla Lega Pro: a quel punto tutti i direttori di gara potranno essere disponibili per la designazione Var con la nuova stagione di Serie B 2021/2022. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Gianluca, all’interno del Consiglio direttivoLegaB, ha illustrato il calendario perarbitrale per l’introduzione definitiva del Var in B dalla prossima stagione. La tecnologia sarà utilizzata nei prossimi playoff/playout prima di essere applicata per tutta la stagione/2022. GlidiB termineranno il training in un raduno con alcune amichevoli test. A Sportilia infine, nel tradizionale ritiro estivo dell’Aia, saranno formati glipromossi dalla Lega Pro: a quel punto tutti i direttori di gara potranno essere disponibili per la designazione Var con la nuova stagione di/2022. SportFace.

