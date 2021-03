Scuola | vincolo 5 anni | crescono proteste e indignazione

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Fa discutere il blocco per cinquedegli spostamenti del personale assunto. Secondo la stampa specializzata a poche settimane dalla pubblicazione dell’ordinanza sulla mobilità resta ormai solo qualche spiraglio sul quale tanti docenti continuano a sperare facendo affidamento alle dichiarazioni di vari politici del governo, tanto più che ora son tutti, o quasi tutti al governo. “Ci si sta rendendo conto – scrive Orizzonte– che, al di là del suo nobile intento, la norma sul blocco quinquennale ha inciso solo in piccola parte sulla continuità didattica, introducendo, se possibile, ulteriori forme di disagio, di discriminazione e di cattivo andamento della pubblica amministrazione. Di discriminazione poiché chi era stato assunto prima questo problema non lo ha avuto”. Una maestra interessata di unaemiliana ...

" Precari, procedure di stabilizzazione,quinquennale, disabilità, mobilità e struttura complessiva delladel futuro sono temi che ci hanno visto convergere su soluzioni e interventi . ...Cade ildel rapporto esclusivo per gli infermieri pubblici vaccinatori. ENTI LOCALI - Sono ...- Ci sono 150 milioni per il recupero delle competenze e della socialità durante l'estate, e ...(Teleborsa) – Fa discutere il blocco per cinque anni degli spostamenti del personale assunto. Secondo la stampa specializzata a poche settimane dalla pubblicazione dell’ordinanza sulla ...Riapertura scuole, la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, ha trattato la questione riguardante il possibile rientro in classe dopo Pasqua.