Scuola, studio smonta la dad: nessuna correlazione con i contagi (Di lunedì 22 marzo 2021) Valentina Dardari Lo studio si basa su 7,3 milioni di studenti e incrocia i dati del ministero dell’Istruzione, di aziende sanitarie e della Protezione civile. Tasso positività meno dell’1% Secondo uno studio, in Italia la Scuola in presenza non spingerebbe la curva epidemiologica. Non ci sarebbe quindi alcuna correlazione tra una diffusione dei contagi e le lezioni in presenza. In poche parole, la didattica a distanza sarebbe inutile nella lotta contro il virus. Uno studio scagiona i ragazzi Questo almeno quanto emerso da una ricerca, la prima nel nostro paese, portata avanti da un gruppo di medici, biologi, epidemiologi e statistici. Tra questi anche l’epidemiologa e biostatistica Sara Gandini dello Ieo di Milano, che, come riportato dal Corriere, ha spiegato: “Il ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Valentina Dardari Losi basa su 7,3 milioni di studenti e incrocia i dati del ministero dell’Istruzione, di aziende sanitarie e della Protezione civile. Tasso positività meno dell’1% Secondo uno, in Italia lain presenza non spingerebbe la curva epidemiologica. Non ci sarebbe quindi alcunatra una diffusione deie le lezioni in presenza. In poche parole, la didattica a distanza sarebbe inutile nella lotta contro il virus. Unoscagiona i ragazzi Questo almeno quanto emerso da una ricerca, la prima nel nostro paese, portata avanti da un gruppo di medici, biologi, epidemiologi e statistici. Tra questi anche l’epidemiologa e biostatistica Sara Gandini dello Ieo di Milano, che, come riportato dal Corriere, ha spiegato: “Il ...

