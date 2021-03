Scuola in zona rossa, l’assistente tecnico continua a lavorare in presenza o in modalità agile? (Di lunedì 22 marzo 2021) Scuole in zona rossa, sospese le attività didattiche con esclusione di quelle laboratoriali se attivate e della previsione della presenza di alunni con BeS/DSA/disabilità e dei rispettivi insegnanti. Il ruolo dell'assistente tecnico: è tenuto alla presenza, può usufruire della modalità di lavoro agile o del congedo straordinario? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) Scuole in, sospese le attività didattiche con esclusione di quelle laboratoriali se attivate e della previsione delladi alunni con BeS/DSA/disabilità e dei rispettivi insegnanti. Il ruolo dell'assistente: è tenuto alla, può usufruire delladi lavoroo del congedo straordinario? L'articolo .

