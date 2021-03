Ospedali e terapie intensive sature | altri 386 morti | tasso di positività all' 8 | 2%

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dati brutti e non devono far ingannare i numeri contenuti dei contagi, visto che la domenica si fanno meno tamponi: nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 13.846 nuovi casi di coronavirus a ...

Advertising

atex54 : @piersileri Le liste di riserva non dovrebbero essere fatte di persone anziane che sono quelle che purtroppo riempi… - globalistIT : Ancora una volta dati brutti - Il_Nobile : @Raf94192661 @Agenzia_Ansa Sono contagiose le malattie cardiovascolari? Sovraccaricano le terapie intensive? Pensia… - NovaraWalking : @anzaloneroberto @pbecchi @Nic_Trevi @il_brigante07 @EliseiNicole @NicolaPorro Eh. Ma questo cosa c'entra con le te… - folucar : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #22Marzo 1.313 casi su 10.112 tamponi molecolari (13% positivi), 2.617 guariti e 43 decessi (21 pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali terapie

Fanpage.it

In crescita di 565 unità i ricoveri nei reparti Covid e di 62 nelleintensive. La Regione con il maggior incremento giornaliero di nuovi casi è la Lombardia (2.105 contagi su 21.732 test). ...Neglii ricoverati sono 906, 30 in pi rispetto a ieri, quelli nelleintensive sono 123, due in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo con 291 casi, Catania 100, Messina ...Dati della Protezione Civile. Indice di positività all'8,18%, aumentano i pazienti in terapia intensiva. I numeri regione per regione. Lombardia ...Covid le notizie di oggi date da Luca Zaia: ci stiamo avvicinando ai dati del picco di marzo 2020; nonostante le disdette di molti insegnanti i vaccini sono quasi finiti, ma sono ...