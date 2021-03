“Màkari” | chi è Ester Pantano | età | carriera e la sua grande passione

(Di lunedì 22 marzo 2021) Scopriamo chi è: la giovanissima attrice siciliana che sta conquistando il pubblico italiano grazie alla sua forza e determinatezza.: chi è la bravissima attrice di origini siciliane (Instagram)La giovanissima interprete del ruolo della protagonista femminile, Suleima, nella fiction di Rai 1 “”, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, si sta affermando come una vera star televisiva., infatti, grazie a questo suo ultimo ruolo ha mostrato tutte le sue capacità. Affinché potesse partecipare nella fiction, i produttori hanno fatto un’eccezione proprio per lei. Il ruolo di Suleima, infatti, doveva essere interpretato da un’attrice del Nord Italia poiché nei romanzi di Savatteri è originaria di Bassano del ...

Advertising

RadiocorriereTv : «Il mal di Sicilia esiste, chi nasce su un'isola sente un legame molto particolare con il suo territorio...»… - Virgola1973 : RT @ariuaria: chi guarda l’isola vede l’Honduras chi guarda Makari guarda il paradiso ....fidatevi #Makari - carlopalomar : RT @ariuaria: chi guarda l’isola vede l’Honduras chi guarda Makari guarda il paradiso ....fidatevi #Makari - ariuaria : chi guarda l’isola vede l’Honduras chi guarda Makari guarda il paradiso ....fidatevi #Makari -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari chi

TVSerial

/ Anticipazioni puntata oggi 22 marzo:ha ucciso il cugino di Saverio? Erice tra i luoghi della fiction Makari Tra i luoghi in cui è stata girata la fiction Makari spunta anche Erice , in ...ha ucciso il cugino di Saverio in? Nella nuova puntata di, il nostro scrittore fa il conto con il fatto che suo padre continua ad insistere per averlo al funerale e al fianco della ...