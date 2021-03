M5s, 7 su 10 per Conte unico leader No al direttorio, sì alleanza col Pd (Di lunedì 22 marzo 2021) Il M5s continua nella sua guerra interna. Sono tanti i problemi ancora da risolvere per i grillini. Resta il nodo legato alla piattaforma Rousseau e a Davide Casaleggio e la questione dei ribelli in Parlamento è ancora tutta da decifrare. Ma per la base del Movimento c'è una certezza. Lo certifica un'indagine condotta da Demos - si legge su Repubblica - secondo la quale i grillini vogliono un solo leader, bocciato il direttorio. È ciò che pensano 6 elettori su 10, mentre meno di 4 (per la precisione, il 37%) preferirebbero un organo direttivo formato da 5 persone. Come mostra il sondaggio di Demos, la figura di Conte sembra aver ricostruito un clima di maggiore fiducia, intorno al partito. Oltre il 70% dei suoi elettori, infatti, afferma di non aver dubbi sulla scelta di Giuseppe Conte come nuovo capo politico . Gli ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 22 marzo 2021) Il M5s continua nella sua guerra interna. Sono tanti i problemi ancora da risolvere per i grillini. Resta il nodo legato alla piattaforma Rousseau e a Davide Casaleggio e la questione dei ribelli in Parlamento è ancora tutta da decifrare. Ma per la base del Movimento c'è una certezza. Lo certifica un'indagine condotta da Demos - si legge su Repubblica - secondo la quale i grillini vogliono un solo, bocciato il. È ciò che pensano 6 elettori su 10, mentre meno di 4 (per la precisione, il 37%) preferirebbero un organo direttivo formato da 5 persone. Come mostra il sondaggio di Demos, la figura disembra aver ricostruito un clima di maggiore fiducia, intorno al partito. Oltre il 70% dei suoi elettori, infatti, afferma di non aver dubbi sulla scelta di Giuseppecome nuovo capo politico . Gli ...

Advertising

fattoquotidiano : Letta: “Alleanza con M5s per battere la destra. Conte leader è buona notizia, sicuro che ci capiremo. Dialogo con R… - petergomezblog : Caos vaccini Lombardia, Majorino (Pd): “Per la Moratti è una vergogna quello che ha fatto lei”. Buffagni (M5s): “Sc… - MediasetTgcom24 : Pd, Letta: 'Per battere il centrodestra serve un'alleanza con il M5s' #enricoletta - JolietJackBlues : RT @ErmannoKilgore: Sondaggi politici, M5S: per 7 su 10 il leader è Conte | Rep Io ho votato contro il comitato e per il capo politico... s… - biancxelli : RT @vanabeau: #ItaliaViva è un partito antirazzista, antiomofobo e femminista. Per qualunque polemica a proposito, invito il #PD di girarsi… -