Le parole di speranza del generale in merito alla campagna vaccinale (Di lunedì 22 marzo 2021) In arrivo un milione di dosi Pfizer in Italia, questo l'annuncio del generale Figliuolo. Figliuolo: “Un milione di dosi Pfizer alle Regioni entro 24 ore” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) In arrivo un milione di dosi Pfizer in Italia, questo l'annuncio delFigliuolo. Figliuolo: “Un milione di dosi Pfizer alle Regioni entro 24 ore” su Notizie.it.

Advertising

spinassunta : RT @VittorioFerram1: @myrtamerlino Vista l'inappuntabile considerazione su #Fontana, ma due righe,a #Speranza per la gestione della critici… - gabrillasarti2 : RT @VittorioFerram1: @myrtamerlino Vista l'inappuntabile considerazione su #Fontana, ma due righe,a #Speranza per la gestione della critici… - Cmmy3 : RT @VittorioFerram1: @myrtamerlino Vista l'inappuntabile considerazione su #Fontana, ma due righe,a #Speranza per la gestione della critici… - Hibbing59 : RT @VittorioFerram1: @myrtamerlino Vista l'inappuntabile considerazione su #Fontana, ma due righe,a #Speranza per la gestione della critici… - EwenceJohn : RT @rosajeruszka: Parole meravigliose Antonio, che mi tocca, spero che tu rimanga sempre in salute .. non rinunciamo mai alla speranza di p… -