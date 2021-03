Le farfalle dell’Asu volano in alto e arrivano all’argento! (Di martedì 23 marzo 2021) Grande fine settimana per gli atleti dell’Associazione Sportiva Udinese, con la ritmica seconda nell’ultima di campionato (A1), la Gaf terza in serie C, e la sezione scherma con due atleti che si qualificano ai campionati italiani. RITMICA – Le farfalle della ritmica hanno conquistato l’argento nel massimo campionato di serie, a Fabriano. Conclusa la regular season, le ginnaste bianconere dovranno affrontare la temuta final six al Pala Gianni Asti di Torino, il 24 aprile: la nuova formula di gara – in diretta su Canale 9, Eurosport e Discovery+ – prevede degli scontri diretti per assegnare lo scudetto 2021. La gara marchigiana ha segnato anche il ritorno in gara di Alexandra Agiurgiuculese: «Si è presentata con un esercizio alla palla un po’ alleggerito, ma eseguito oltre ogni aspettativa», ha spiegato Spela Dragaš, allenatrice della compagine friulana, insieme a ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 marzo 2021) Grande fine settimana per gli atleti dell’Associazione Sportiva Udinese, con la ritmica seconda nell’ultima di campionato (A1), la Gaf terza in serie C, e la sezione scherma con due atleti che si qualificano ai campionati italiani. RITMICA – Ledella ritmica hanno conquistato l’argento nel massimo campionato di serie, a Fabriano. Conclusa la regular season, le ginnaste bianconere dovranno affrontare la temuta final six al Pala Gianni Asti di Torino, il 24 aprile: la nuova formula di gara – in diretta su Canale 9, Eurosport e Discovery+ – prevede degli scontri diretti per assegnare lo scudetto 2021. La gara marchigiana ha segnato anche il ritorno in gara di Alexandra Agiurgiuculese: «Si è presentata con un esercizio alla palla un po’ alleggerito, ma eseguito oltre ogni aspettativa», ha spiegato Spela Dragaš, allenatrice della compagine friulana, insieme a ...

