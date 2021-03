“La canzone segreta”, incredibile indiscrezione: grande sorpresa per il pubblico (Di lunedì 22 marzo 2021) Il programma condotto dalla splendida e talentuosa Serena Rossi potrebbe riservare una grande sorpresa al pubblico: incredibile indiscrezione per “La canzone segreta” incredibile indiscrezione per “La canzone segreta”: grande sorpresa per il pubblico (fonte Instagram)Siamo ormai nel pieno de “La canzone segreta”, il nuovissimo programma che vede al timone la straordinaria attrice Serena Rossi: incredibile indiscrezione, grande sorpresa per il pubblico. Il nuovo format è ormai decollato e ospiti eccezionali si sono susseguiti e si ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Il programma condotto dalla splendida e talentuosa Serena Rossi potrebbe riservare unaalper “Laper “La”:per il(fonte Instagram)Siamo ormai nel pieno de “La”, il nuovissimo programma che vede al timone la straordinaria attrice Serena Rossi:per il. Il nuovo format è ormai decollato e ospiti eccezionali si sono susseguiti e si ...

Advertising

Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - laportaborsetv : RT @Mattiabuonocore: Rai1, che ha deposto anche ieri le armi, bah. Perchè non mandare il biopic inedito di Carosone? Perchè non mettere Can… - infoitcultura : Ascolti Tv venerdì 19 marzo 2021 4 milioni per Canzone Segreta, Titolo V vicino a Inferno - infoitcultura : Ascolti tv venerdì 19 marzo, vittoria per Serena Rossi con la sua Canzone segreta: sfiorati i 4 milioni - carotelevip : RT @espressonline: Serena Rossi e La canzone segreta: quando l’entusiasmo non basta -