Italia, Mancini: “La prima partita delle tre in programma è la più difficile” (Di lunedì 22 marzo 2021) Costretto a saltare le gare di novembre a causa della positività al Covid-19, Roberto Mancini riabbraccia la sua Nazionale, in ritiro da ieri sera a Coverciano per preparare le prime tre gare delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.Dopo la pausa invernale e a poco meno di tre mesi dal debutto nel Campionato Europeo, l’Italia si appresta a tornare in campo con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi il cammino verso il Mondiale in Qatar. Si partirà giovedì da Parma, dove gli Azzurri cercheranno di allungare con l’Irlanda del Nord la serie di 22 incontri senza sconfitte (17 vittorie e 5 pareggi) nella prima di tre tappe che vedranno la Nazionale impegnata poi nelle trasferte in Bulgaria e Lituania.“La prima partita è la più ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) Costretto a saltare le gare di novembre a causa della positività al Covid-19, Robertoriabbraccia la sua Nazionale, in ritiro da ieri sera a Coverciano per preparare le prime tre garequalificazioni alla Coppa del Mondo 2022 con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.Dopo la pausa invernale e a poco meno di tre mesi dal debutto nel Campionato Europeo, l’si appresta a tornare in campo con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi il cammino verso il Mondiale in Qatar. Si partirà giovedì da Parma, dove gli Azzurri cercheranno di allungare con l’Irlanda del Nord la serie di 22 incontri senza sconfitte (17 vittorie e 5 pareggi) nelladi tre tappe che vedranno la Nazionale impegnata poi nelle trasferte in Bulgaria e Lituania.“Laè la più ...

