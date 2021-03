Immigrazione: Sbarchi in aumento +120%, raddoppiano i morti in mare. Ocean Viking in attesa di un porto sicuro per 116 naufraghi (Di lunedì 22 marzo 2021) Quasi al termine del primo trimestre del 2021, i dati del ministero dell’Interno relativi agli Sbarchi sulle coste italiane sono in netto aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dal 1 gennaio al 22 marzo sono 6.068 i migranti che hanno attraversato la rotta centrale del Mediterraneo, raggiungendo le coste siciliane, calabresi o pugliesi, registrando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Quasi al termine del primo trimestre del 2021, i dati del ministero dell’Interno relativi aglisulle coste italiane sono in nettorispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dal 1 gennaio al 22 marzo sono 6.068 i migranti che hanno attraversato la rotta centrale del Mediterraneo, raggiungendo le coste siciliane, calabresi o pugliesi, registrando L'articolo proviene da Inews.it.

