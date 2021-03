Il calendario 2021 degli eventi societari di Sogefi

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – La Società di componentistica per l’industria dell’auto, quale riferimento per l’attivitàoperatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso delper l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.In linea con la politica dei dividendi, il management didelibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Venerdì 26/02/CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio dell’esercizio 2020 Venerdì 23/04/Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzoVenerdì 23/07/CDA: Relazione finanziaria semestraleVenerdì ...

Advertising

SkySport : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 29^ giornata - Gazzetta_it : .@Inter, #Vidal scalpita. E il nuovo calendario potrebbe dargli una mano - DiMarzio : #SerieB, illustrato il nuovo calendario verso l'utilizzo del #Var - MicheleYorick73 : RT @ilfoglio_it: Il 22 marzo è una delle date da segnare sul calendario della storia del cinema. A Parigi, nel 1895, i fratelli Auguste e L… - NICOLACATAR : RT @ilfoglio_it: Il 22 marzo è una delle date da segnare sul calendario della storia del cinema. A Parigi, nel 1895, i fratelli Auguste e L… -

Ultime Notizie dalla rete : calendario 2021

Proiezioni di Borsa

Stagione senza Joya SERIE A Chi ha ilpiù difficile dopo la sosta? Quella in corso è una stagione piuttosto travagliata per Paulo Dybala, che già nel finale della scorsa annata - dopo ...... Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzoVenerdì 23/07/CDA: Relazione finanziaria semestraleVenerdì 22/10/...Si è svolta in remoto, per rispetto alle prescrizioni covid, la 42° relazione assembleare dell’Avis di Cupra Marittima al termine della quale il presidente Andrea Mora ha fatto sapere di non avere int ...I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi ...