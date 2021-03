Il bilancio del Conte Bis è drammatico: "Così ci hanno messo in ginocchio" (Di lunedì 22 marzo 2021) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti L'eredità dei giallorossi? Un anno di chiusure e mancati ristori. L'urlo disperato dei ristoratori: "Siamo stremati, Così non si può andare avanti". La speranza adesso ha le sembianze di Mario Draghi e del suo esecutivo. Riusciranno a riparare agli errori del passato? "Siamo allo stremo, rimanere in piedi dopo un anno di pandemia non è stato affatto facile". Parla Così Camilla Moccia, titolare di un piccolo bistrot a pochi passi dal lungomare di Ostia. E non solo. Camilla è diventata un simbolo, il simbolo della sofferenza di un’intera categoria. Dopo l’annuncio del passaggio del Lazio in zona rossa, è crollata. Si è accovacciata in un angolo della cucina, con la testa tra le mani. Sua madre l’ha immortalata proprio in quel momento e, una volta pubblicato sui social network, lo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti L'eredità dei giallorossi? Un anno di chiusure e mancati ristori. L'urlo disperato dei ristoratori: "Siamo stremati,non si può andare avanti". La speranza adesso ha le sembianze di Mario Draghi e del suo esecutivo. Riusciranno a riparare agli errori del passato? "Siamo allo stremo, rimanere in piedi dopo un anno di pandemia non è stato affatto facile". ParlaCamilla Moccia, titolare di un piccolo bistrot a pochi passi dal lungomare di Ostia. E non solo. Camilla è diventata un simbolo, il simbolo della sofferenza di un’intera categoria. Dopo l’annuncio del passaggio del Lazio in zona rossa, è crollata. Si è accovacciata in un angolo della cucina, con la testa tra le mani. Sua madre l’ha immortalata proprio in quel momento e, una volta pubblicato sui social network, lo ...

Ultime Notizie dalla rete : bilancio del Stop ai codici Ateco: i sostegni guardano solo il fatturato Legare il contributo alla perdita annuale era un'idea già emersa sul finire del Governo Conte, quando era stato disposto lo scostamento di bilancio da 32 miliardi. Allora si ipotizzava di dare l'...

Alluvioni 2019/2020, dalla Regione appello a Roma per gli interventi di ricostruzione A fronte di un fabbisogno totale di oltre 1.353 milioni di euro per i danni del 2019 e del 2020 ad ... La Regione Piemonte, da parte sua, ha destinato, con bilancio 2020, 7,5 milioni di euro per i danni ...

Il bilancio del Conte Bis è drammatico: "Così ci hanno messo in ginocchio" il Giornale Tosap e Imu Domani in consiglio alla approvazione del bilancio di previsione. Intanto l’approvazione dell’Imu (Imposta municipale unica). Il Comune propone la conferma delle aliquote anche per l’anno 2021. L’altro punto è ...

Decreto Sostegno, imprese: in vista altri 30 miliardi di risarcimenti e liquidità Un nuovo scostamento di Bilancio che potrebbe arrivare fino a 30 miliardi per rafforzare gli aiuti alle imprese. Il governo guarda già oltre il decreto Sostegni e progetta un nuovo intervento da ...

