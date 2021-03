I dubbi francesi su AstraZeneca: la paura di due patologie dietro lo stop agli under 55 (Di lunedì 22 marzo 2021) Nonostante gli annunci con i quali si è tentato di rassicurare i cittadini, visibilmente preoccupati di fronte alla sospensione del vaccino AstraZeneca in diversi Paesi europei con successiva retromarcia e nuovo lasciapassere, il caso non sembra essere in realtà del tutto archiviato. Il semaforo verde dell’Ema, infatti, non ha messo la parola fine alle vicende che coinvolgono il farmaco realizzato dall’azienda anglo-svedese in collaborazione con l’Università di Oxford, con la decisione finale dell’Agenzia del farmaco che potrebbe invece essere soltanto l’inizio di nuove tensioni all’interno degli Stati Ue. Nonostante il vaccino abbia ricevuto l’ok dell’Ema, infatti, ognuno ha deciso di andare per la propria strada, autonomamente. Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia, per esempio, non sono tornate indietro, preferendo confermare lo ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 22 marzo 2021) Nonostante gli annunci con i quali si è tentato di rassicurare i cittadini, visibilmente preoccupati di fronte alla sospensione del vaccinoin diversi Paesi europei con successiva retromarcia e nuovo lasciapassere, il caso non sembra essere in realtà del tutto archiviato. Il semaforo verde dell’Ema, infatti, non ha messo la parola fine alle vicende che coinvolgono il farmaco realizzato dall’azienda anglo-svedese in collaborazione con l’Università di Oxford, con la decisione finale dell’Agenzia del farmaco che potrebbe invece essere soltanto l’inizio di nuove tensioni all’interno degli Stati Ue. Nonostante il vaccino abbia ricevuto l’ok dell’Ema, infatti, ognuno ha deciso di andare per la propria strada, autonomamente. Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia, per esempio, non sono tornate in, preferendo confermare lo ...

