I download di Immuni sono scesi a livelli irrisori

I primi layout di Immuni, la app per fare contact tracing in Italia (fonte: Bending Spoons/Ministero dell'Innovazione)Il dato più basso è di giovedì 18 marzo: 452 download totali. Quel giorno la sola versione Android di Immuni, la app scelta dal governo italiani per il contact tracing dei contagi da coronavirus, è stata scaricata 48 volte. In 291 giorni, dal lancio ufficiale dell'applicazione il primo giugno 2020, i download non sono mai stati così pochi. Superata quota 10 milioni il 10 dicembre scorso, la app non è più riuscita a toccare il traguardo del milione successivo. Da più di un mese è inchiodata a 10,3 milioni di download, con impercettibili scatti in avanti quotidiani, e non sono mai stati forniti dati puntuali sugli utenti realmente attivi (pure in possesso ...

