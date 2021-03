Grazie al nostro lavoro | nasce uno dei più avanzati siti per la plastica riciclata

Leggi su ilblogdellestelle

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo mesi diannunciamo un nuovo futuro per lo stabilimento Unilever di Pozzilli:rà in Molise uno dei piùin Europa per la produzione di. Unilever e Seri Plast hanno annunciato la costituzione di una partnership per riconvertire lo stabilimento di Pozzilli attraverso una joint venture. Il progetto, realizzato insieme alla Regione Molise e con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, creerà un futuro sostenibile per la Regione, convertendo il sito e salvaguardando occupazione e indotto (400 lavoratori). Pozzili rappresenta ciò che intendiamo per transizione ecologica e quindi non potevamo non sostenere questo rilancio industriale. Abbiamo lavorato per evitare la chiusura dello stabilimento e per individuare la migliore soluzione ...