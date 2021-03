Gran Bretagna: Covid in retromarcia, iniziano a vedersi gli effetti dei vaccini (Di lunedì 22 marzo 2021) In Gran Bretagna si iniziano a vedere i primi effetti dell’ottima campagna vaccinale. Nell’ultima settimana è crollato il numero di decessi Buone notizie dal fronte inglese per la lotta al Coronavirus. Nella giornata di oggi nel Regno Unito sono stati registrati solo 17 morti a causa di Covid-19. Si tratta del numero più basso registrato dal 28 settembre 2020, quando furono registrati 13 decessi. Sono passati sei mesi da quel giorno. I dati della Gran Bretagna Nel regno unito nell’ultima settimana si è assistito ad un crollo del numero di decessi. Si tratta di un – 42%. I numeri non sono altrettanto buoni per quanto riguarda i contagi che comunque nell’ultima settimana hanno registrato un – 4,7%. Oggi i contagiati in Gran ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021) Insia vedere i primidell’ottima campagna vaccinale. Nell’ultima settimana è crollato il numero di decessi Buone notizie dal fronte inglese per la lotta al Coronavirus. Nella giornata di oggi nel Regno Unito sono stati registrati solo 17 morti a causa di-19. Si tratta del numero più basso registrato dal 28 settembre 2020, quando furono registrati 13 decessi. Sono passati sei mesi da quel giorno. I dati dellaNel regno unito nell’ultima settimana si è assistito ad un crollo del numero di decessi. Si tratta di un – 42%. I numeri non sono altrettanto buoni per quanto riguarda i contagi che comunque nell’ultima settimana hanno registrato un – 4,7%. Oggi i contagiati in...

