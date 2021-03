Foggia: “Io e Vigorito come due bambini. Gaich? Deve pagarmi le cure” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Giornata di celebrazioni per il Benevento. La vittoria sulla Juventus ha acceso i riflettori sulla compagine giallorossa. Un successo storico che permette alla Strega di scrivere una pagina importante e di rilanciarsi nella corsa salvezza. Emozioni indescrivibili quelle vissute allo Stadium, a raccontarle ci ha pensato Pasquale Foggia. Il direttore sportivo del Benevento è intervenuto a “Maracanà“, trasmissione di TMW Radio, e ai microfoni di KissKissNapoli. Abbiamo raccolto le parole del dirigente giallorosso: Vittoria – E’ stata una gioia indescrivibile. Vincere contro la Juventus è qualcosa d’importante, di storico. In un momento così difficile, per noi lo è ancora di più. Serie A – Quando si parla di programmazione bisogna portala avanti. Il primo anno di A è arrivato presto, forse non eravamo ancora strutturati. Oggi, dopo un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Giornata di celebrazioni per il Benevento. La vittoria sulla Juventus ha acceso i riflettori sulla compagine giallorossa. Un successo storico che permette alla Strega di scrivere una pagina importante e di rilanciarsi nella corsa salvezza. Emozioni indescrivibili quelle vissute allo Stadium, a raccontarle ci ha pensato Pasquale. Il direttore sportivo del Benevento è intervenuto a “Maracanà“, trasmissione di TMW Radio, e ai microfoni di KissKissNapoli. Abbiamo raccolto le parole del dirigente giallorosso: Vittoria – E’ stata una gioia indescrivibile. Vincere contro la Juventus è qualcosa d’importante, di storico. In un momento così difficile, per noi lo è ancora di più. Serie A – Quando si parla di programmazione bisogna portala avanti. Il primo anno di A è arrivato presto, forse non eravamo ancora strutturati. Oggi, dopo un ...

