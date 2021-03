Ecco a voi la monaca di Monza versione Instragram (Di lunedì 22 marzo 2021) Cinque suore tra gli eccessi: «Una sfida con l’aiuto di Dio» Corriere della sera, pagina 35, di Chiara Maffioletti. Basta vedere qualche minuto della prima puntata di Ti spedisco in convento perché già si avverta la necessità di farsi il segno della croce. Non tanto per un improvviso moto di spiritualità, ma più di umana comprensione pensando alla formula alla base del nuovo docu-reality, già disponibile su Discovery+. Cinque ragazze molto eccentriche, molto social e con un ego molto grande; sensibili agli eccessi e, per loro corale ammissione, al vino, divertite dalla trasgressione e allergiche alle regole, vengono reclutate per partecipare a un programma, ma non sanno che non finiranno su qualche isola o dentro chissà quale Casa, ma in un convento, in particolare quello delle Suore Oblate del Bambino Gesù, a Sorrento. Lì, ad accoglierle, cinque coraggiosissime religiose: suor ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 22 marzo 2021) Cinque suore tra gli eccessi: «Una sfida con l’aiuto di Dio» Corriere della sera, pagina 35, di Chiara Maffioletti. Basta vedere qualche minuto della prima puntata di Ti spedisco in convento perché già si avverta la necessità di farsi il segno della croce. Non tanto per un improvviso moto di spiritualità, ma più di umana comprensione pensando alla formula alla base del nuovo docu-reality, già disponibile su Discovery+. Cinque ragazze molto eccentriche, molto social e con un ego molto grande; sensibili agli eccessi e, per loro corale ammissione, al vino, divertite dalla trasgressione e allergiche alle regole, vengono reclutate per partecipare a un programma, ma non sanno che non finiranno su qualche isola o dentro chissà quale Casa, ma in un convento, in particolare quello delle Suore Oblate del Bambino Gesù, a Sorrento. Lì, ad accoglierle, cinque coraggiosissime religiose: suor ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Roma comincia la sperimentazione dello Sputnik. Voi vi fidereste? Ecco l'esperienza del corrispondente dell'ANSA… - Link4Universe : Ecco a voi il video del lancio del razzo Soyuz2 , in edizione speciale bianca e blu, dal Kazakistan, pochi minuti f… - UffiziGalleries : #19marzo #FestadelPapà (ma noi preferiamo... del Babbo!) Ecco a voi #SanGiuseppe ritratto da 4 artisti del Rinasci… - missvetlana3 : RT @valey_miss: Ecco qui GRATIS per tutti voi, il video che un coglione col cazzo piccolo ha pagato ben 40 euro???? #spit #saliva #spitfetish… - ludodiaco : ma anche voi non volete stare con una persona però comunque quella persona non può stare con nessun altro? UOMINI M… -