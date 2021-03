Covid | Pregliasco | “Estate più serena con 20-30% vaccinati”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Quella in arrivo sarà un’più? “Credo che, raggiungendo almeno un 20-30% di copertura vaccinale, avremo già dei risultati importanti che ci possano far sperare in una convivenza più” con-19. Questa secondo Fabrizio, virologo dell’università degli Studi di Milano, la condizione per contare sull’migliore auspicata con ottimismo dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Già raggiungendo un 20-30% di copertura, comprendendo soprattutto i soggetti più anziani e più fragili – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – possiamo sperare” in un quadro più roseo rispetto a quello attuale, “anche considerando i risultati che già ora si intravedono in termini di riduzione dell’incidenza tra i soggetti. Poi – precisa ...

Adnkronos

"Sospesi e senza stipendio. I medici che non vogliono vaccinarsi dovrebbero essere allontanati dall'incarico ". A dirlo è Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, interv ...