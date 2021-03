Covid Basilicata | oggi 24 contagi | bollettino 22 marzo

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 24 i nuovidi Coronavirus in. Secondo i dati contenuti neldi, 22, si registrano 7 morti nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 392 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 27. Aggiornando i dati complessivi, gli attualmente positivi scendono a 4.239 (-10), di cui 4.067 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.274 le persone residenti inguarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 406 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 172 (-3): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 14 in medicina d'urgenza, 5 in terapia intensiva e 21 in medicina interna; ...

Si entrava in era- 19 e i piani del nostro governo regionale venivano parzialmente stravolti ... Profondamente disinteressato per parte propria, ma appassionato allae al popolo lucano ......i principi e le finalità nelle linee guida del Recovery Plan Italia e della Regionee di ... partendo dalla prevenzione sanitaria per vincere ile per consentire, oltre al contenimento ...(Adnkronos) - Sono 24 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata. Secondo i dati contenuti nel bollettino di oggi, 22 marzo, si registrano 7 morti ...In alcune REGIONI ci si può VACCINARE dal MEDICO di FAMIGLIA Le regioni italiane, in termini di vaccino contro il coronavirus, viaggiano su binari diversi, anche a causa del temporaneo stop dell'Ema s ...