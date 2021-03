Con un sondaggio i Forestali bocciano la riforma Renzi-Madia (Di lunedì 22 marzo 2021) Le Guardie dei nostri parchi proprio non ci stanno. Non gli va giù di essere stati assorbiti dall’Arma, militarizzati, vanificati. E qualche giorno fa hanno preso male le parole del comandante generale Teo Luzi che in Parlamento, durante una audizione, ha detto che se si facesse un sondaggio, “visto che in Italia si vive di questo”, i Forestali sarebbero contenti di essere oggi Carabinieri grazie alla riforma Renzi-Madia. Cioè a quel Decreto Legislativo 177 del 2016 che ha riorganizzato le pubbliche amministrazioni e offerto su un piatto d’argento allo Stato Maggiore dei Carabinieri il Corpo dei Forestali, che ne ha preso la gran parte delle funzioni e delle strutture materiali, come racconto qui. Aprirti cielo. Tra le chat private e i profili social si è levato un gran brusio, tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Le Guardie dei nostri parchi proprio non ci stanno. Non gli va giù di essere stati assorbiti dall’Arma, militarizzati, vanificati. E qualche giorno fa hanno preso male le parole del comandante generale Teo Luzi che in Parlamento, durante una audizione, ha detto che se si facesse un, “visto che in Italia si vive di questo”, isarebbero contenti di essere oggi Carabinieri grazie alla. Cioè a quel Decreto Legislativo 177 del 2016 che ha riorganizzato le pubbliche amministrazioni e offerto su un piatto d’argento allo Stato Maggiore dei Carabinieri il Corpo dei, che ne ha preso la gran parte delle funzioni e delle strutture materiali, come racconto qui. Aprirti cielo. Tra le chat private e i profili social si è levato un gran brusio, tanto ...

