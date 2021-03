“Con me avete chiuso”. L’Ira di Gabriel Garko dopo quei pugni infami. E Tommaso Zorzi è con lui (Di lunedì 22 marzo 2021) Gabriel Garko, soprattutto da quando è uscito dal GF Vip, non ha mai smesso di far parlare di sé. Non ultimo l’avvistamento di settimana scorsa, la cui foto è stata sbattuta in prima pagina si Chi: ‘la strana coppia’. Intendiamo quando è stato ‘beccato’ passeggiare in compagnia di Tommaso Zorzi. I due infatti sembrano essere diventati amici speciale (non come intende la Gregoraci, ndr). Gabriel Garko e Tommaso Zorzi sono stati acciuffati dall’obiettivo a Milano e a Roma, dove il nuovo opinionista dell’Isola dei famosi si è recato per lavoro. Così si è letto sulle anticipazioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ora però qualcosa è accaduto e i due ragazzi hanno tolto il freno a mano. (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021), soprattutto da quando è uscito dal GF Vip, non ha mai smesso di far parlare di sé. Non ultimo l’avvistamento di settimana scorsa, la cui foto è stata sbattuta in prima pagina si Chi: ‘la strana coppia’. Intendiamo quando è stato ‘beccato’ passeggiare in compagnia di. I due infatti sembrano essere diventati amici speciale (non come intende la Gregoraci, ndr).sono stati acciuffati dall’obiettivo a Milano e a Roma, dove il nuovo opinionista dell’Isola dei famosi si è recato per lavoro. Così si è letto sulle anticipazioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ora però qualcosa è accaduto e i due ragazzi hanno tolto il freno a mano. (Continuale ...

MarcoMoriniTW : Di nuovo una serata insieme con #QuelloCheTuNonVediWatchParty in streaming su Prime Video???? Se non lo avete ancora… - redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - pdnetwork : #LettaSegretario: con 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti, l'#assembleapd ha eletto @EnricoLetta Segretario… - mcpizza9 : RT @grand_erre: ai politici che si stanno affrettando a far pubblicare dai social media manager post in cui si dicono shockati e addolorati… - yutaismymoon : comunque oomfs midzy se avete intenzione di prendere l'album delle itzy qui c'è il go di @yujincaramella ?? solo 20€… -