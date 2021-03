Bufera social sulla moglie di Bonucci | cosa è successo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 marzo 2021) Martina Maccari ha esternato il suo “disagio” per aver contratto il Covid Martina Maccari,di Leonardo, calciatore della Juventus si è resa protagonista di alcune esternazioni che suihanno sollevato un vero e proprio polverone. Su Instagram, la consorte del bianconero ha raccontato di aver contratto il Covid – 19 e non si è fermata qui. Mi rode il c***. Non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono e poi il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso – e poi – Sono piuttosto icaz**** ci stanno facendo vivere una vita di me****. Ritengo che sia anche l’ora che qualcuno si svegli per far andare le cose un po’ meglio per noi, che siamo fortunati, ma soprattutto per chi è meno fortunato di noi. Il fatto che i figli debbano stare lontani dal papà, che non è a casa con ...