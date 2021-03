Brescia, Francesca morta per overdose a 24 anni nella vasca da bagno di casa: arrestati 6 amici (Di lunedì 22 marzo 2021) Sei persone sono state arrestate dalla Polizia per la morte di Francesca Manfredi, 24/enne Bresciana stroncata da un mix di alcol e droga il 23 agosto scorso a Brescia. La ragazza mori nella vasca da... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 marzo 2021) Sei persone sono state arrestate dalla Polizia per la morte diManfredi, 24/ennena stroncata da un mix di alcol e droga il 23 agosto scorso a. La ragazza morida...

