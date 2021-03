Australia | a Sydney strade come fiumi Ansia per la diga di Warragamba

Advertising

SkyTG24 : Australia: migliaia di evacuati per le inondazioni, colpita Sydney. FOTO - LaSimo1969 : RT @Agenzia_Ansa: Le autorità di Sydney hanno ordinato l'evacuazione di altre aree della metropoli australiana, a causa dei gravi rischi di… - Italia_Notizie : Australia, diluvi e inondazioni nello stato di Sydney: 18 mila evacuati - iconaclima : L'#Australia è stata travolta da un #maltempo intenso: nel #NewSouthWales le inondazioni peggiori degli ultimi 60 a… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Le autorità di Sydney hanno ordinato l'evacuazione di altre aree della metropoli australiana, a causa dei gravi rischi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia Sydney

Strade come fiumi a, case sommerse e la minaccia della diga di Warragamba che, nonostante l'emergenza, infiamma lo scontro politico. Inil maltempo non dà tregua: le inondazioni che hanno messo in ...Dall'si moltiplicano i video diffusi sui social, con scene veramente orrende di soffitti ... che vicino alla diga di Penrith, vicino a, hanno notato una moltitudine di insetti, ragni ...Former federal Liberal MP Sophie Mirabella has been handpicked by the Morrison government to join the Fair Work Commission on at least $387,000 a year ...The flooding in the Hawkesbury-Nepean area in western Sydney is not unexpected. Since the 1990s, various studies and reports have highlighted the extreme flood risks in this valley. As recently as ...