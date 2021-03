AstraZeneca, l’istituto Paul Ehrlich: “Al lavoro con Ema su casi sospetti”. Ecco quali sono le raccomandazioni diffuse in Germania (Di lunedì 22 marzo 2021) Il rapporto di sicurezza sui sospetti effetti collaterali e sulle complicazioni vaccinali in seguito alla somministrazione di vaccini anti-Covid verrà pubblicato questa settimana, entro il 26 marzo: il Paul-Ehrlich-Institut, l’ente regolatore su farmaci e vaccini in Germania che il 15 marzo scorso ha consigliato al governo tedesco la sospensione “precauzionale” di AstraZeneca, spiega a ilfattoquotidiano.it che sono ancora in corso le analisi sui risultati preliminari ottenuti dai ricercatori dell’Ospedale universitario di Greifswald, secondo i quali i rari casi di trombosi cerebrale grave segnalati dopo le vaccinazioni con AstraZeneca siano stati scatenati da una reazione immunitaria, a sua volta molto rara, che però può essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Il rapporto di sicurezza suieffetti collaterali e sulle complicazioni vaccinali in seguito alla somministrazione di vaccini anti-Covid verrà pubblicato questa settimana, entro il 26 marzo: il-Institut, l’ente regolatore su farmaci e vaccini inche il 15 marzo scorso ha consigliato al governo tedesco la sospensione “precauzionale” di, spiega a ilfattoquotidiano.it cheancora in corso le analisi sui risultati preliminari ottenuti dai ricercatori dell’Ospedale universitario di Greifswald, secondo ii raridi trombosi cerebrale grave segnalati dopo le vaccinazioni consiano stati scatenati da una reazione immunitaria, a sua volta molto rara, che però può essere ...

