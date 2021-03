Ascolti tv 21 marzo 2021 | Zingaretti davanti a Fazio e alla D’Urso | ma non con Montalbano

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 22 marzo 2021)tv: il film tv di Rai1 batte tutti Ancora Lucacampione d’tv su Rai1, ma questa volta non con Il commissario, bensì con il film tv (in replica) Il giudice meschino, insiememoglie Luisa Ranieri, che ha registrato il 21,9% di share media con 4,982 milioni di telespettatori. Settimana scorsa proprio la Ranieri con Le indagini di Lolita Lobosco aveva raccolto il 28,8% e 7 milioni con l’ultima puntata della serie. Seconda posizione sempre Che tempo che fa su Rai3 con l’11,2% e 3,140 milioni d’italiani collegati, con ospite la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi. Sette giorni fa il talk show di Fabioaveva portato a casa l’11,3% e 3,1 milioni. Medaglia di bronzo, come ogni domenica, per Live – Non è lasu Canale5 ...